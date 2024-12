Le match de la peur a basculé dans le dernier quart d'heure : un doublé en dix minutes pour revenir à hauteur du Standard

Louvain s'est imposé 2-0 contre le Beerschot. Les Universitaires font la bonne opération au classement.

Le weekend dernier, OHL a concédé sa première défaite en six matchs de Pro League. Au-delà de l'issue particulièrement frustrante sur le terrain du Cercle de Bruges (un penalty sifflé...après le coup de sifflet final initial), les hommes de Chris Coleman voulaient surtout prendre leurs distances avec la zone rouge.

L'occasion semblait rêvée face à une équipe du Beerschot en regain de forme mais qui n'avait toujours ramené qu'un seul point en dix déplacements cette saison.

La première mi-temps a toutefois été décevante avec une domination stérile mais surtout la sortie sur blessure d'Ezechiel Banzuzi, plilier du milieu de terrain, après 20 minutes.

Chris Coleman soulagé

Les Louvanistes se sont repris dans le deuxième acte, avec une pression plus intense et plus concrète autour du rectangle anversois. Le score était toutefois de 0-0 à l'entame du dernier quart d'heure, moment choisi par Ikwuemesi pour faire la différence et ouvrir le score (76e, 1-0).

Bourreau de Charleroi il y a quelques semaines, l'attaquant nigérian s'est offert un doublé dix minutes plus tard pour assurer la victoire des siens (2-0). OHL n'est plus la première équipe hors de la zone rouge, ils doublent Westrerlo et Dender, tout en prenant cinq points d'avance sur la zone dangereuse, à égalité avec le Standard. Le Beerschot est en revanche à six points du Cercle de Bruges et de Saint-Trond, qui s'affrontent ce soir.