🎥 On l'avait rarement vu comme cela : les larmes de Copa Boubacar au moment d'évoquer l'un de ses plus grands regrets en Belgique

Lorsqu'il jouait entre les perches, Copa Boubacar √©tait un sacr√© personnage du championnat belge. Il rouvre la bo√ģte √† souvenirs.

En Côte d'Ivoire, Copa Boubacar restera à jamais une légende pour ses 86 sélections, et surtout pour son rôle majeur dans la victoire à la CAN en 2012.

Malgré cela, le gardien aux 345 matchs de Pro League nourrira à jamais un regret : celui de ne pas avoir pu remporter le Soulier d'Ébène. En 2009, il y croyait dur comme fer : "Une semaine avant, je me suis humblement dit que je méritais de le gagner. Je voulais rentrer dans l'histoire en tant que gardien, je ne pensais pas pouvoir reproduire une année comme celle-là" se souvient-il pour DAZN.

Mais Mbark Boussoufa l'a devancé : Il méritait sans doute de gagner aussi. Mais j'avais promis à mon fils de le gagner. Je suis rentré bredouille, c'est une déception" se souvient-il, en laissant échapper plusieurs larmes. "On est des modèles pour nos enfants".

Un trophée qui veut dire beaucoup

"L'échec aussi te permet de grandir. J'ai toujours dit à mes enfants que le succès, c'était de voler d'échecs en échecs, sans jamais renoncer" se reprend-il avec philosophie.

Le petit Kaïs, trois ans à l'époque, est venu consoler son père sur scène par surprise : "Je ne m'attendais pas à le voir. C'était une fierté de recevoir le trophée (de second). Quand je le remets à mon fils, c'était comme si je lui passais le flambeau, pour qu'il soit lui aussi un champion. Mais il a cassé le trophée" rigole-t-il. "Dieumerci, on a su le recoller, cela restera gravé dans ma mémoire". Une passation plus que symbolique puisque Kaïs Barry est désormais défenseur central chez les RSCA Futures.