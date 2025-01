Amando Lapage, d'Anderlecht vers un club rival ? Le jeune défenseur des Mauves a fait part de ses envies

Récemment, Amando Lapage, petit-fils de Paul Van Himst évoluant au Sporting d'Anderlecht, a été cité au RWDM. Un transfert qui ne devrait pas avoir lieu.

Olivier Renard vit son premier mercato à la barre du Sporting d'Anderlecht. Le directeur sportif des Mauves est sur le point de finaliser une arrivée légèrement retardée, avec le transfert de César Huerta.

L'ancien gardien de but aura de nombreux dossiers à gérer, cet hiver, et notamment dans le sens des départs. Un point de chute doit être trouvé à Amadou Diawara, tandis que plusieurs joueurs jouissent d'un certain intérêt.

C'est surtout le cas de Kasper Dolberg et Mario Stroeykens, mais aussi... d'Amando Lapage, le petit-fils de Paul Van Himst, qui a fait sa première apparition avec les A juste avant la trêve hivernale.

Amando Lapage ne devrait pas quitter Anderlecht pour le RWDM

Le jeune défenseur central de 20 ans, qui évolue à Anderlecht depuis 2012, jouirait de l'intérêt... du RWDM, qui voudrait renforcer son secteur défensif pour revenir dans la course à la montée en Jupiler Pro League.

De son côté, Amando Lapage a déclaré il y a peu qu'il ouvrirait la porte à un départ s'il ne recevait pas sa chance avec le noyau A. Selon Het Laatste Nieuws, le transfert aurait donc très peu de chances de se produire, puisque Anderlecht compterait sur son défenseur pour assurer le maintien des RSCA Futures en Challenger Pro League, avant de l'intégrer petit à petit en équipe première.