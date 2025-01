Champion avec Sa Pinto, puis relégué sur le banc, Dieumerci Ndongala change de pays et s'offre un nouveau défi

L'ancien de Bruges (en jeunes), de Charleroi, du Racing Genk, de Gand et du Standard quitte l'APOEL Nicosie, après quatre années et demi passées à Chypre. Il rejoint la deuxième division turque.

Dieumerci Ndongala n'avait plus voyagé depuis son départ du Racing Genk en août 2020 pour l'APOEL Nicosie, l'un des meilleurs clubs du championnat chypriote.

Là où il a pu disputer la Conference League ainsi que les tours préliminaires d'Europa League et de la Ligue des Champions, l'ancien de Charleroi et du Standard, entre autres, est resté pendant quatre ans et demi, et a notamment vu débarquer Ricardo Sa Pinto, avec lequel il a été champion.

Mais depuis le départ de l'entraîneur portugais, les temps sont plus durs et le Congolais a dû se trouver une place sur le banc. Une situation qui, avec une fin de contrat approchant, n'était pas idéale.

Dieumerci Ndongala va jouer la montée en deuxième division turque

En ce début de mois de janvier, alors que le mercato hivernal vient à peine de débuter, Dieumerci Ndongala a cependant rapidement su se trouver un nouveau défi.

L'information est officielle, l'ailier droit de 33 ans rejoint la Turquie et Bandirmaspor, actuellement deuxième en deuxième division et bien lancé dans la course à la montée. Ndongala a signé un contrat d'un an et demi, jusqu'en juin 2026. Avec l'objectif de retrouver une Super Lig qu'il avait connu lorsqu'il avait été prêté à Kasimpasa par le Racing Genk, entre janvier et juin 2020.