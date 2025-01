Une défaite 0-4 pour commencer l'année, la douche froide pour Felice Mazzu : "C'est pour ça que je suis en colère et que l'ambiance dans le vestiaire n'est pas bonne"

Saint-Trond a subi une lourde défaite contre Genk en Coupe de Belgique (0-4). Felice Mazzu a remis ses joueurs à leur place après leur deuxième mi-temps.

Il y a quelques semaines en championnat, Saint-Trond était aussi mené 0-1 à la mi-temps contre Genk. Les Canaris avaient alors réalisé une magnifique deuxième période pour renverser la situation, accueillant l'égalisation du Racing dans le temps additionnel avec beaucoup de regrets.

Hier, c'est tout l'inverse qui s'est produit. Après un premier acte très équilibré, le STVV a sombré en deuxième mi-temps, avec trois buts dans le buffet.

Felice Mazzu a d'abord voulu retenir le positif au micro de Sporza : "Je suis déçu du score, mais l'analyse est simple. Nous étions la meilleure équipe en première mi-temps. Les premières minutes de la seconde mi-temps ont également été bonnes. Mais leur gardien les maintient devant".

Opération sauvetage

Une rengaine qui ne revient que trop souvent depuis un certain temps maintenant. Le manque d'efficacité coûte très cher aux Trudonnaires, mettant de plus en plus en lumière la fragilité de l'équipe. " Nous avons perdu sur un contre. Après cela, ce n'était plus mon équipe, c'est pour ça que je suis en colère et que l'ambiance dans le vestiaire n'est pas bonne".

Saint-Trond va donc rapidement devoir se reprendre : l'équipe fonce actuellement vers les Playdowns. Elle aborde un match très important ce weekend pour la reprise du championnat avec ce déplacement à Westerlo. Les Campinois sont les premiers hors de la zone rouge avec quatre points de plus.