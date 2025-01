Mis à la cave, cet ancien du Standard, Gand et Eupen est de retour avec un objectif bien clair... et Benjamin Lambot en ligne de mire : "Si j'y arrive, j'écrirai un livre, c'est promis"

Christian Brüls a retrouvé sa passion pour le football. Après une période difficile à Zulte Waregem, où il s'est retrouvé sur le banc de touche, le milieu de terrain a signé au SK Beveren, fin décembre, dans le cadre d'un transfert gratuit.

Ancien joueur de Saint-Trond, La Gantoise et l'AS Eupen, passé aussi par le Standard, Christian Brüls s'est retrouvé sur le banc de Zulte-Waregem, leader de la Challenger Pro League, en début de saison. "Uniquement pour des raisons financières" a indiqué le milieu de terrain de 36 ans dans les colonnes du Nieuwsblad.

"Le football est ma passion, mon amour, et Zulte-Waregem me l'a enlevé. Il devrait toujours y avoir un minimum de respect et ça n'a pas été le cas" a déclaré celui qui n'a donc pas disputé la moindre minute en Challenger Pro League, cette saison.

Fin décembre, Christian Brüls a toutefois réussi à négocier un départ libre, au SK Beveren. "A Westerlo, j'ai travaillé avec Bob Peeters, le directeur général de Beveren. Lorsqu'il m'a contacté, mon choix a été très vite fait."

Christian Brüls veut devenir le joueur de champ le plus âgé à évoluer en Belgique

Malgré son manque de temps de jeu, le médian se sent prêt à aider ses nouvelles couleurs "Je suis prêt à jouer. J'ai assez attendu, il est hors de question que j'attende une semaine de plus. Je veux retrouver la joie. Le football, c'est ma vie."

S'il a déjà connu de nombreux moments forts dans sa carrière, notamment à Rennes et à Nice, Brüls se réjouit de jouer à nouveau. "J'ai déjà joué contre des grands joueurs devant 75.000 personnes, mais la passion reste la même. Si je deviens le joueur de champ le plus âgé en Belgique, j'écrirai un livre, c'est promis."

Puisque Steve De Ridder, de Deinze, n'a pas encore trouvé de nouveau club, sa "cible" se nomme donc Benjamin Lambot, du RFC Liège, qui était encore aligné sur le terrain d'Eupen le 21 décembre, à 37 ans, 7 mois et 19 jours. Brüls, qui fêtera ses 37 ans en septembre, a donc encore un petit peu le temps avant de se mettre à écrire.