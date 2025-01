La RAAL s'offre un grand talent suivi par des clubs comme le PSG ou l'Ajax Amsterdam

Joli coup de la part de la RAAL qui attire un talent fort suivi. Le jeune Ihab Goudani rejoint la meute.

Ihab Goudani El Baraka (19 ans), ou tout simplement Ihab Goudani, va rejoindre la RAAL. C'est ce qu'annonce Sudpresse, qui relate que le jeune milieu créatif hispano-marocain évoluera initialement avec l'équipe U19 de La Louvière.

Goudani était libre depuis l'été dernier et la fin de son contrat à Bobigny, en région parisienne, où il a été en partie formé. Son avenir agitait l'Europe depuis de longs mois, car Ihab Goudani est considéré comme un vrai talent : l'année passée, il avait été élu "Paname best player", soit le meilleur jeune joueur d'Île-de-France.

Feyenoord était sur le coup, et Goudani avait également passé des tests à l'Athletic Bilbao. La presse française a évoqué de l'intérêt en provenance du PSG, de l'Ajax Amsterdam mais aussi, brièvement, du RSC Anderlecht pour le natif de Pampelune.

Goudani a bien sûr été convaincu par la potentialité de temps de jeu que la RAAL lui offre, et on se doute qu'il ne restera pas en U19 s'il fait rapidement ses preuves et est jugé suffisant pour l'équipe A à court terme.