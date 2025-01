Le Club de Bruges s'offre un nouveau grand talent, qui devient le transfert sortant le plus cher de l'histoire de son club !

Encore peu actif sur le marché, cet hiver, le Club de Bruges poursuit sa stratégie depuis plusieurs saisons : réaliser de gros transferts en équipe première pour jouer le titre et l'Europe, et recruter des talents venus des quatre coins du monde pour l'avenir.

Plusieurs d'entre-eux évoluent d'ailleurs dans l'équipe assez cosmopolite (par rapport aux autres équipes U23) du Club NXT, actuelle septième de Challenger Pro League, dont Alejandro Granados, Benjamin Faraas et Daniel Perez.

Une stratégie qui fonctionne et que le Club de Bruges n'a pas prévu de changer. En cette fin de semaine, les U23 du FCB devraient d'ailleurs enregistrer l'arrivée d'un nouveau talent étranger, Grady McDonnell.

En effet, l'international U17 irlandais né au Canada va quitter le Vancouver FC, qui évolue en première division canadienne et non en MLS, pour s'installer en Venise du Nord, selon les informations de la presse américaine et du journaliste italien Fabrizio Romano.

Le Club de Bruges aurait trouvé un accord, ce mercredi soir, pour une indemnité de 350.000€. Le milieu de terrain de 17 ans évoluera évidemment premièrement en Challenger Pro League avant de, peut-être, rejoindre le noyau A. Il s'agit du premier transfert sortant de Vancouver vers un club européen, ainsi que du transfert sortant le plus cher de l'histoire du club fondé en 2022.

Vancouver FC of Canadian Premier League are finalizing a transfer for 2008 born midfielder Grady Mcdonnell to Club Brugge's 2nd team, Club NXT.



Brugge to pay €350k plus add ons for the U17 Ireland international. 🇮🇪🇨🇦



This is Vancouver's first European and record transfer. pic.twitter.com/oD6hCyoVne