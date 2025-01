Meilleur buteur de Charleroi, Daan Heymans revient pour la première fois sur les incidents survenus au Mambourg : "Les souvenirs du passé ont resurgi"

Charleroi avait débuté sa rencontre face à l'Union en force et avait ouvert le score après une dizaine de minutes. La suite était tout sauf prévisible.

Après une entame prometteuse, c'est dans le chaos que s'est terminée la rencontre entre Charleroi et l'Union, samedi au Mambourg. Les Carolos, qui avaient rapidement ouvert le score, ont vu leurs ultras interrompre la partie avec des fumigènes.

Si, en zone mixte après le coup de sifflet final, les joueurs de Rik de Mil avaient déjà expliqué que cette interruption les avait sorti du match, et que Mehdi Bayat était venu confirmer les propos, les premières réactions "à froid" sur les événements surgissent.

Daan Heymans ne comprend pas ce qui s'est passé samedi à Charleroi

Notamment celle de Daan Heymans, l'un des joueurs les plus importants des Zèbres depuis le début de la saison, de passage dans le podcast 90 minutes de Sporza, au nord du pays. "Nous avons dû nous échauffer à nouveau et rester alertes, mais on sentait que le flux positif avait disparu."

Selon l'homme aux huit buts depuis le début du championnat, les troubles dans les tribunes ont eu un impact clair sur la prestation des Carolos en seconde période. "Nous n'étions plus concernés par le match, nous nous demandions juste pourquoi ça se reproduisait. Les flash-backs des moments douloureux du passé ont créé une atmosphère négative dans le vestiaire."

En seconde période, les Zèbres ont fini par s'écrouler et s'incliner, 1-2. "Quand nous sommes ressortis, notre concentration avait disparu." Un passage qui restera certainement dans les têtes... et encore plus s'il ne manque presque rien à Charleroi, en fin de saison, pour éviter une zone rouge qui ne se trouve plus qu'à quatre points.