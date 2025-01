Un accord aurait été trouvé : Andreas Skov Olsen très proche de rejoindre la Bundesliga

Andreas Skov Olsen serait plus proche que jamais de rejoindre Wolfsburg. Un accord aurait été trouvé.

Le Club de Bruges et Wolfsburg auraient trouvé un accord pour Andreas Skov Olsen. Le joueur devrait signer en Bundesliga en échange de 14 millions d'euros plus un million d'euros de bonus.

Skov Olsen devrait se rendre en Allemagne ce vendredi pour finaliser le transfert et passer sa visite médicale selon le Nieuwsblad. L'officialisation pourrait donc avoir lieu ce week-end ou dans le début de la semaine prochaine.

Absent du groupe brugeois le week-end dernier et de nouveau écarté mercredi pour la demi-finale aller de la Coupe de Belgique, le transfert semblait plus que jamais sur le point d’aboutir. Wolfsburg n’en est pas à son premier recrutement en Pro League récemment, puisque Mohamed Amoura a rejoint le club il y a six mois.

Le Danois aura donc passé trois années en terre brugeoise. En 124 rencontres disputées, l'ailier droit a inscrit 49 buts et a délivré 30 passes décisives.