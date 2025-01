🎥 Ferran Jutgla fait le show mais manque de peu un des buts de la saison

Le Club a régalé ses supporters hier soir face à la lanterne avec un match riche en buts et trois points à la clé.

Bruges est venu à bout du Beerschot, la lanterne rouge de Jupiler Pro League, sans trop d'encombres. Les Blauw & Zwart menaient 3-0 à un quart d'heure du terme avec des buts de Nilsson (19), Vetlesen (22) puis Vanaken (77e).

Ce troisième but du capitaine brugeois ponctuait un superbe effort individuel de Ferran Jutglà, mais ce dernier voyait sa première tentative repoussée par le gardien anversois, puis sa seconde tentative terminer sur le poteau, avant que Vanaken ne pousse le ballon au fond des filets.

Le Club a finalement remporté le match 4-2 avec un dernier but de Nilsson dans les arrêts de jeu, alors que le Beerschot a eu un petit sursaut en revenat à 3-2 grâce à Kosiah (80e) puis Weymans (90e + 2).

L'Espagnol semble reprendre du poil de la bête après une première partie de saison un peu plus délicate. Il a entre autres planté un doublé à Anderlecht lors de la journée précédente, et a été très bon face au Beerschot hier, même s'il n'a pas marqué.

Au classement, Bruges ne lâche pas le leader Genk et reste à un point, et garde l'écart avec l'Union et Anderlecht.