Les grandes confidences d'Ivan Leko sur sa première année au Standard : "Bien sûr, je me suis déjà demandé si ça en valait la peine"

Après une première année mouvementée en tant qu'entraîneur du Standard, Ivan Leko revient sur sa période avec les Rouches. Il a logiquement indiqué que ses six premiers mois étaient principalement axés sur la survie de l'équipe en Jupiler Pro League.

"Quand je suis arrivé, nous devions éviter les play-downs. Nous y sommes parvenus, mais à ce jour, je considère toujours le Standard comme un club qui doit pouvoir rivaliser avec le top 3", a déclaré Ivan Leko dans un entretien exclusif accordé au Belang van Limburg avant le déplacement des Rouches à Saint-Trond, son ancien club. "Le moment le plus difficile a été lors des Play-Offs 2 la saison dernière, lorsque des troubles entouraient notre propriétaire et que certains joueurs étaient surtout préoccupés par eux-mêmes. Beaucoup auraient arrêté à ma place, mais pas moi."

Le coach croate ressent un lien fort avec le club liégeois, ce qui lui donne de la force dans les moments difficiles. "Je n'avais pas besoin de faire ça, certainement pas pour l'argent. Mais il y avait tout de suite un lien avec le Standard. L'énergie, la passion et l'émotion de ce club me correspondent. Bien sûr, il y a eu des moments où je me suis demandé : est-ce que ça en vaut la peine ? Mais abandonner, je ne le ferai jamais."

Ivan Leko est un entraîneur ambitieux

La saison actuelle a commencé avec un noyau presque vide, mais Leko a réussi à élever des jeunes joueurs à un niveau supérieur. "Nous avions à peine trois ou quatre joueurs clés et avons dû compléter le noyau avec des jeunes qui avaient été relégués de D1B. Le fait d'avoir maintenant 28 points après 21 matchs est fantastique. Ces garçons travaillent dur et ne se soucient pas de leur CV ou de leur salaire. Ils veulent s'améliorer chaque jour, et cela aide."

Cependant, Leko a été critiqué ces dernières semaines en raison du style de jeu défensif de son équipe. "Ceux qui me connaissent savent que j'ai fondamentalement une autre philosophie. Je veux prendre des risques, jouer haut et dominer le ballon. Mais il faut aussi être réaliste. Avec cette équipe, cela ne fonctionnerait pas, nous perdrions semaine après semaine. Je suis fier de pouvoir aussi adopter une approche défensive et remporter des points. Cela prouve ma progression en tant qu'entraîneur."

Leko voit l'approche actuelle comme une adaptation temporaire et reste ambitieux pour l'avenir. "Je veux toujours jouer les Play-Offs 1 avec le Standard et rivaliser avec les grands clubs. Mais pour l'instant, le plus important est de gagner des matchs. Le top 6 dès cette saison ? Parfois, j'en rêve, oui. Je ne peux pas ?", a conclu Ivan Leko.