Anderlecht et Genk le voulaient : le Club de Bruges décroche la timbale et tient son premier transfert hivernal

Le FC Bruges a lancé son mercato. Vince Osuji est Blauw & Zwart.

Le nom de Vince Osuji (18 ans) dira peut-être quelque chose aux suiveurs les plus attentifs du mercato et notamment du RSC Anderlecht. En effet, le jeune talent nigérian avait été cité comme faisant partie des cibles du Sporting pour renforcer sa défense cet hiver, en prévision du départ de Zanka et des pépins à répétition de Vertonghen.

Le KRC Genk, mais aussi plusieurs grosses cylindrées européennes étaient sur le coup. C'est finalement le Club de Bruges qui décroche le gros lot et s'offre le défenseur central du Kalmar FF, en D1 suédoise. C'est ce qu'annonce Het Laatste Nieuws ce lundi soir.

Le nouveau Ordoñez ?

Le FC Bruges aurait dépensé plus de 3 millions d'euros pour Osuji, estimé à 1,2 million sur Transfermarkt. L'arrivée du Nigérian en Belgique aurait pu se faire plus tôt cette année déjà : Genk avait en effet failli lui offrir un contrat au printemps 2024 mais avait changé d'avis devant les soucis de visa du joueur, qui avait alors rejoint la Suède.

Ce n'était donc que partie remise pour que Vince Osuji découvre la Pro League, mais ce sera sous les couleurs du FC Bruges. En attendant, il aura disputé 16 matchs avec le Kalmar dont 15 en D1 suédoise.

Malgré son jeune âge, Osuji n'arrive a priori pas pour renforcer le Club NXT (même s'il n'est pas exclu qu'il y fasse ses débuts pour prendre ses marques) mais bien l'équipe A. Il devrait ainsi faire office de futur remplaçant de Joel Ordoñez, pour lequel Bruges devrait toucher le jackpot assez rapidement.