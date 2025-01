Et dire qu'il retrouvait enfin son meilleur niveau : un joueur de l'Antwerp ne reviendra peut-être pas avant les Playoffs

Dennis Praet ne jouera plus pour l'Antwerp d'ici de longues semaines. Le milieu de terrain s'est déchiré un muscle lors du match de Coupe contre Anderlecht.

"Dennis a une petite déchirure musculaire et sera indisponible pendant quelques semaines", a confirmé l'entraîneur Jonas De Roeck après la victoire contre Westerlo. Un sérieux coup dur à la fois pour le joueur et le club, surtout maintenant que Praet semblait enfin trouver ses marques.

Jeudi, Praet a joué quelques minutes en seconde mi-temps contre Anderlecht, son ancien club. Ce fut un retour frustrant au Lotto Park : l'Antwerp a perdu 1-0 et Praet est sorti blessé. C'est un autre revers dans une saison qui jusqu'à présent ne s'est pas déroulée sans accroc pour l'ancien Soulier d'Or.

Après un transfert tardif, Praet a eu du mal à trouver son rythme. Il a souvent été remplaçant et a connu des débuts difficiles avec le Great Old. Début 2025, il a enfin montré des éclats de son talent avec un but et deux passes décisives contre l'Union Saint-Gilloise, mais cette dynamique positive a rapidement été interrompue par une blessure et des performances inconstantes.

Avec seulement 915 minutes de jeu jusqu'à présent, la saison de Praet reste marquée par les occasions manquées. Bien que le Matricule 1 espère qu'il soit pleinement rétabli pour les Play-Offs, il y a encore un grand point d'interrogation sur son impact cette saison.

L'Antwerp devra désormais se passer du milieu de terrain expérimenté lors d'une phase cruciale de la saison. Praet lui-même espère jouer un rôle important après cette blessure, mais il devra d'abord se battre pour retrouver la forme et reconquérir sa place dans l'équipe.