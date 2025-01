Et dire que le Standard pensait s'en débarrasser facilement : retournement de situation dans le dossier Djukanovic

Le cas Viktor Djukanovic est encombrant pour le Standard. D'autant qu'Hammarby ne coopère pas.

L'été dernier, le Standard semblait avoir fait une affaire en or en se faisant prêter Viktor Djukanovic, un ailier estimé à sept millions d'euros par Transfermarkt, ce qui en faisait le joueur le plus cher du noyau à son arrivée. Mais la greffe n'a jamais pris.

D'abord freiné par une blessure à la malléole, le Monténégrin a finalement été barré par son style de jeu, peu compatible avec la philosophie d'Ivan Leko. Il ne renseigne d'ailleurs pas la moindre titularisation, sa valeur marchande a déjà chuté de moitié.

"C'est dommage, car c'est un joueur qui porte le numéro 10 et on sait que les attentes sont énormes. Peut-être que notre système et notre manière de jouer ne lui conviennent pas. C'est un joueur avec de la qualité, qui joue bien les un contre un. C'est un grand talent, mais il a encore besoin de travail. On verra ce qui se passe avec lui, mais il fera certainement une belle carrière" déclarait Leko à son sujet il y a quelques jours.

Quelle deuxième partie de saison pour Djukanovic ?

Il était entendu qu'Hammarby (son club propriétaire) mettrait fin à son prêt dès cet hiver, sans doute pour l'envoyer ailleurs. Il ne manquait que l'officialisation. Mais le vent semble avoir tourné. Sacha Tavolieri rapporte que les Suédois ont décidé de ne pas exercer leur droit de rappel.

Le retour de prêt du joueur est donc encore loin d'être effectif. En d'autres mots, Djukanovic va devoir lui-même se trouver une porte de sortie. Une situation embêtante pour le Standard, qui rappelle celle de Marko Bulat, un autre profil censé apporter de la créativité à l'équipe et pour lequel le club n'a pas non plus la possibilité de mettre fin au prêt.