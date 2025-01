Un choix fort posé par Nicky Hayen : voici la composition probable du Club de Bruges pour affronter la Juventus en Ligue des Champions

Ferran Jutgla devrait commencer la rencontre face à la Juventus sur le banc. C'est Gustaf Nilsson, auteur d'un doublé face au Beerschot, qui devrait commencer. Voici la composition probable du Club de Bruges pour défier la Vieille Dame, ce mardi soir en Ligue des Champions.

C'est le grand soir pour le Club de Bruges, qui s'apprête à accueillir la Juventus au Jan Breydel Stadion. En cas de victoire, les Blauw & Zwart pourraient définitivement assurer leur présence dans le top 24.

Une rencontre pour laquelle Nicky Hayen va donc devoir coucher la bonne composition d'équipe, face à une formation de la Juventus qui vient de prendre sa revanche sur l'AC Milan, en championnat, mais qui souffle le chaud et le froid depuis des longs mois.

La composition probable du Club de Bruges pour affronter la Juventus

Et l'entraîneur des Gazelles pourrait, d'ailleurs, poser un choix fort. Malgré sa bonne forme actuelle, Ferran Jutgla, qui n'a pas encore marqué dans cette Ligue des Champions, démarrerait la rencontre sur le banc, selon les informations de la presse du nord du pays et du Nieuwsblad, au profit de Gustaf Nilsson.

Blessé en fin d'année 2024, le grand attaquant suédois a fait son retour depuis plusieurs semaines maintenant et revient, lui aussi, très en forme. Buteur à Anderlecht et auteur d'un doublé contre le Beerschot, il a déjà fait trembler les filets à trois reprises en 2025.

Pour le reste, De Cuyper et Seys devraient occuper les côtés de la défense, avec Mechele et Ordonez dans l'axe. Jashari, Onyedika, Vanaken est le triangle attendu au milieu de terrain, tandis que Christos Tzolis et Hugo Vetlesen, ou Chemsdine Talbi, devraient accompagner Nilsson.