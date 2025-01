Le président de La Gantoise, Sam Baro, règle ses comptes : "J'ai investi 30 millions dans cette équipe, c'est insuffisant !"

Sam Baro a tenu une conférence de presse aux côtés du directeur sportif Arnar Vidarsson, ce mardi soir. Le propriétaire de La Gantoise s'est montré très critique envers les joueurs et le staff.

Sixième du championnat, La Gantoise ne réalise pas la saison espérée et perd de plus en plus de places au classement. Ce mardi, les Buffalos ont tenté de régler le problème en se séparant de Wouter Vrancken.

À cette occasion, le président Sam Baro a tenu une conférence de presse, mardi soir, lors de laquelle il n'a pas seulement parlé du départ de Vrancken. Il a souligné que la responsabilité n'incombait pas uniquement à l'entraîneur.

"Je ne veux certainement pas tout mettre sur le dos de Wouter Vrancken. Avec l'équipe actuelle, la qualité globale doit être bien meilleure. Il faut plus de grinta, de concentration, de leadership sur le terrain, plus de maturité, de discipline et de jeu d'équipe."

La responsabilité est collective, selon Sam Baro

"J'attends des joueurs et du staff un engagement différent. Beaucoup de travail est fourni, mais ce n'est pas suffisant pour être le grand club que nous voulons être. Ce n'est pas suffisant pour une équipe dans laquelle j'ai investi 30 millions d'euros", a-t-il ajouté.

"En même temps, nous sommes conscients que nous devons recruter des joueurs qui apportent directement une plus-value. Surtout après la blessure de Max Dean, nous avons encore besoin d'un attaquant. Mais ce n'est assurément pas simple. En tant que club, nous devons également nous remettre en question, ainsi que notre stratégie de recrutement. À mon avis, nous avons recruté trop de jeunes joueurs prometteurs. Ils vont encore éclore." Baro reconnaît donc aussi que la direction a commis des erreurs.

"Ce ne sont pas des transferts ratés, mais c'était une erreur stratégique de ne pas recruter suffisamment de joueurs immédiatement exploitables. C'est une leçon que nous avons apprise. Il y a certainement un budget suffisant pour effectuer des nouveaux transferts", a-t-il conclu.