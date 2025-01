Vincent Kompany va retrouver un entraîneur qu'il a affronté en Jupiler Pro League : "Nous avions tous les deux beaucoup de pression"

Pour Vincent Kompany aussi, l'heure est importante. Le Bayern Munich doit s'imposer à Feyenoord ce mercredi soir pour espérer rejoindre le top 8. Kompany retrouvera un entraîneur qu'il a déjà croisé sur le sol belge : Brian Priske.

Ce mercredi soir, le Bayern Munich de Vincent Kompany se déplacera au Kuip de Feyenoord, en Ligue des Champions. Les Bavarois, 12es, peuvent encore croire au top 8, mais il faudra prendre les trois points lors d'un déplacement périlleux chez le 20e de cette phase de ligue, qui a aussi besoin d'une victoire pour assurer sa qualification.

Mardi soir, en conférence de presse, l'entraîneur belge a préfacé cette rencontre, et ne semble pas impressionné par l'ambiance qui règne habituellement au Kuip. "Nous avons beaucoup d'expérience et je pense que cette ambiance sera motivante pour nous."

"Il n'y a pas de matchs amicaux, que ça soit avant la saison ou pendant. On ne peut pas faire de distinction entre les grands et les petits. Ce match est notre priorité absolue et nous devons tout faire pour la remporter."

Vincent Kompany va retrouver Brian Priske, l'ancien coach de l'Antwerp

Une rencontre lors de laquelle Vincent Kompany croisera la route d'un entraîneur qu'il a rencontré en Belgique : Brian Priske, qui était alors l'entraîneur de l'Antwerp. "J'ai joué contre lui lors de ma première année d'entraîneur. Nous avions tous les deux beaucoup de pression, mais c'étaient des beaux matchs. Il avait une mentalité offensive, du moins il l'avait en Belgique."

Le Bayern Munich est évidemment donné grand favori de cette rencontre face au quatrième du championnat néerlandais, mais Vincent Kompany a tenu à rester prudent durant son discours d'avant-match.