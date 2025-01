"Personne ne s'y attendait" : Matz Sels se confie sur ses prestations exceptionnelles en Premier League

Matz Sels, âgé de 32 ans, vit une saison de rêve à Nottingham Forest. Alors que le club luttait contre la relégation l'année dernière, il est désormais un sérieux prétendant pour une place dans le top quatre de la Premier League.

Sels a largement contribué aux bonnes performances de son équipe cette saison. "Je suis très heureux de cette saison", déclare-t-il à la BBC. "Lorsque j'ai signé l'année dernière, je savais que la situation serait difficile, mais personne n'aurait imaginé que les choses se passeraient aussi bien maintenant."

Le gardien belge a quitté une vie confortable à Strasbourg pour relever le défi à Nottingham. Lorsqu'il est arrivé, le club traversait des difficultés tant sur le plan sportif que financier. Pourtant, Sels a délibérément choisi cette aventure. "Je voulais revenir en Angleterre et réaliser ce rêve. Parfois, il faut prendre des risques", explique-t-il.

Meilleures performances de la Premier League

Ce choix s'avère payant, car Sels est désormais l'un des meilleurs gardiens de la Premier League. Les statistiques parlent d'elles-mêmes : en 22 matchs, il n'a encaissé que 22 buts. Il est également en tête du classement du Golden Glove avec 9 clean sheets, devant des concurrents tels que Jordan Pickford et David Raya.

De plus, il affiche le meilleur pourcentage d'arrêts de la compétition, avec 74,4 %. "Il y a des moments où l'on a l'impression que tout fonctionne bien, et c'est le cas en ce moment", confie Sels, qui enchaîne également des arrêts spectaculaires, comme celui réalisé récemment contre Liverpool.

Cette période est d'autant plus significative pour Sels, après un premier passage moins réussi en Angleterre à Newcastle United. "Lorsque j'y suis allé, j'étais encore jeune et inexpérimenté", se souvient-il. "C'était une période difficile, mais elle m'a rendu plus fort. Aujourd'hui, je me sens plus heureux que jamais."

Les objectifs de Nottingham Forest ont évolué. D'un club candidat à la relégation, l'équipe est désormais vue comme une prétendante aux premières places : "Nous ne pouvons plus dire que nous jouons pour le maintien", reconnaît Sels. "Bien sûr, nous ferons encore des erreurs, mais nous cherchons à accomplir quelque chose de grand. Si cela nous mène en Ligue des champions, nous le saurons à la fin de la saison."