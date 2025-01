🎥 Ça vient de la Pro League : Bilal El Khannouss se régale face à un grand de Premier League

La déception est grande du cÎté des Spurs, qui n'ont pas remporté de victoire depuis plusieurs semaines. La défaite contre Leicester, qui traversait également une crise avec sept défaites consécutives, marque un nouveau creux pour le club londonien.

Le match contre Leicester avait pourtant bien commencé pour Tottenham, qui a pris l'avantage grâce à un but de Richarlison. L'attaquant brésilien a profité d'une erreur de la défense de Leicester et a marqué de la tête sur une passe de Pedro Porro.

Un superbe but de l'avant-centre! đŸ€© pic.twitter.com/Ujuzp4NpyD — Play Sports (@playsports) 26 janvier 2025

Leicester a réagi immédiatement et a égalisé. Jamie Vardy, toujours aussi dangereux dans ce genre de situation, a poussé le ballon dans les filets après une erreur du gardien Antonin Kinsky.

INFO : Jamie Vardy est toujours Jamie Vardy! đŸŽŻđŸ€Ł pic.twitter.com/2uAAXPvWyf — Play Sports (@playsports) 26 janvier 2025

Les Foxes n'ont pas tardé à riposter. À peine cinq minutes après l'égalisation, Bilal El Khannouss a inscrit le 2-1 pour les visiteurs, en plaçant le ballon parfaitement sur une frappe lointaine.

Il ne faut pas laisser cet espace à El Khannouss! 😼‍💹🇧đŸ‡Ș pic.twitter.com/jxlPwtyZeF — Play Sports (@playsports) 26 janvier 2025

Pour l'ancien joueur de Genk, c'était son deuxième but en Premier League. Le Marocain a quitté la Belgique cet été pour plus de 20 millions d'euros. La victoire de Leicester contre Tottenham a été un soulagement pour l'équipe dans sa lutte contre la relégation. Les trois points ont permis à Wout Faes et les siens de passer de la 19e à la 17e place en Premier League, une position qui se situe juste à l'extérieur de la zone de relégation pour le moment