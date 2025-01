Notre Pro League bientôt calquée sur la Ligue des Champions ? Le débat fait rage, plusieurs propositions s'opposent

Cette semaine, on parle à nouveau intensément de la réforme du format du football belge. Comme d'habitude, cela entraîne beaucoup de lobbying et un grand nombre de propositions. Obtenir une majorité des deux tiers sera à nouveau un casse-tête.

Le calendrier de la Pro League déborde de plus en plus en raison du nombre croissant de matchs. Cette semaine, les clubs se réunissent pour discuter de l'avenir du championnat, mais la division au sein des clubs belges rend la situation complexe.

Il existe différentes propositions pour le nouveau format de championnat, mais tous les clubs ne sont pas d'accord sur la direction à suivre. Deux des plus grands clubs, le Club de Bruges et Anderlecht, semblent favorables à un championnat avec 16 équipes et des Playoffs avec quatre équipes.

Selon eux, cette proposition réduirait le nombre de matchs, ce qui serait un changement souhaitable étant donné les calendriers chargés des locomotives de notre football. Cependant, des clubs comme La Gantoise, Genk et l'Antwerp émettent des réserves concernant ce plan, car ils craignent d'être exclus des Playoffs plus fréquemment, ce qui pourrait raréfier leurs participations européennes.

En plus de cette proposition, il y a également la possibilité d'un championnat avec 18 équipes sans Playoffs. Le Club de Bruges et Anderlecht ne sont pas non plus opposés à cette idée, mais elle n'est pas soutenue par les autres clubs.

Comment mettre tout le monde d'accord ?

Le défi réside principalement dans l'obtention d'une majorité des deux tiers, qui est essentielle pour l'approbation de la réforme. Ce processus s'est souvent révélé problématique, car il est difficile d'obtenir un consensus largement partagé.

Het Laatste Nieuws rapportent que certains essayent d'amener une solution "à la suisse" en guise de compromis. Le modèle suisse a inspiré la Ligue des Champions : chaque club affronterait huit adversaires différents, sans match retour.

Ce format pourrait à la fois alléger le calendrier et permettre de maintenir des Playoffs à six et une compétition à seize clubs. Cependant, il y a des inconvénients. Pour les clubs plus petits, cela pourrait signifier moins de matchs à domicile contre les grands clubs, ce qui entraînerait une baisse des revenus. Pour compenser cela, une redistribution des droits TV serait alors étudiée.