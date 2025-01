Bonne nouvelle pour le Standard : un joueur blessé depuis plusieurs mois se rapproche de son retour à la compétition

Nathan Ngoy a repris l'entraînement individuel. Une bonne nouvelle pour le jeune talent qui a connu des blessures à répétition ces dernières années.

Les joueurs du Standard de Liège avaient deux jours de congé suite à leur victoire contre Dender dimanche dernier. Le coach Ivan Leko avait accordé ce repos à ses joueurs.

Mais l'un d'entre eux s'est tout de même entraîné : Nathan Ngoy. Bonne nouvelle pour le Standard ! Le jeune défenseur central a enfin repris l'entraînement individuel, comme il l'a annoncé via une story publiée sur son compte Instagram.

Blessé au ménisque, le joueur de 21 ans avait été opéré plus tôt dans la saison. Une situation difficile à accepter pour le Liégeois, qui avait déjà été opéré à deux reprises des des ischio-jambiers ces dernières années.

Alors qu'il avait été titulaire à trois reprises fin août et en septembre, la pause pour Ngoy était inévitable. L'opération était de nouveau une obligation. Son absence avait été estimée entre quatre et six mois de compétition. Finalement, il semble avoir bien progressé dans sa rééducation et est maintenant proche d'un retour.