Officiel : Anderlecht présente son nouveau transfert hivernal...mais n'en profitera pas tout de suite

Cédric Hatenboer a commencé sa formation au VOC Rotterdam et à l'Excelsior, avant de poursuivre son écolage dans les équipes de jeunes de l'Ajax, du Feyenoord et du Sparta Rotterdam. En 2022, il est retourné à l'Excelsior, où il a signé son premier contrat professionnel l'année dernière.

Depuis, il est devenu un élément essentiel de l'équipe. Il a fait ses débuts lors du match inaugural de la saison et est rapidement devenu un maillon important au milieu de terrain, du haut de ses 19 ans.

Les Rotterdammers occupent actuellement la deuxième place dans la course à la promotion en Eredivisie, ce qui explique la volonté de garder leur joueur pour la deuxième partie de saison.

Le Sporting a accepté de ne le récupérer que l'été prochain pour devancer la concurrence. Le directeur sportif Olivier Renard se montre satisfait du transfert : "Cédric a suscité l'intérêt de plusieurs clubs, donc nous sommes heureux qu'il choisisse le projet du RSC Anderlecht."

"C'est un joueur jeune et dynamique avec un gros volume de jeu. Nous avons hâte de l'intégrer dans l'équipe dès cet été" a-t-il conclu. Hatenboer a signé un contrat jusqu'en 2029 et portera le numéro huit.

Our new number 8. Welcome, Cedric Hatenboer. 🇳🇱 The young midfielder will finish the season at Excelsior Rotterdam, to join us this summer. pic.twitter.com/1vFxhN3dUE