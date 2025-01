Un bonus financier absolument colossal et un coup en or au coefficient UEFA : pourquoi les enjeux sont-ils multiples pour Bruges à Manchester City

Déjà bien récompensé financièrement pour sa campagne de Ligue des Champions, le Club de Bruges pourrait frapper un nouveau coup énorme en cas de qualification pour les barrages. Les enjeux seront multiples pour les Blauw & Zwart sur la pelouse de Manchester City.

Le Club de Bruges peut écrire une nouvelle page de son histoire, ce mercredi soir. Les Blauw & Zwart défieront Manchester City à l'Etihad Stadium afin de se qualifier pour les barrages de la Ligue des Champions.

Une rencontre qui s'annonce très difficile, tant sur le papier que dans les faits, puisque les Skyblues, après un début de saison manqué, doivent l'emporter pour poursuivre l'aventure européenne.

📊📉📈 Our final UCL league stage simulations ahead of the last matchday, incorporating changes in Elo ratings after domestic league matches.



Arsenal 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 now Top 8 in all 10,000 sims.



▪️ teams are ordered on average expected final position, not on the probability to qualify. pic.twitter.com/t3Y3LDK6eJ — Football Meets Data (@fmeetsdata) January 28, 2025

Le Club de Bruges rafle le pactole

Cette affiche, elle pourrait évidemment s'avérer déterminante sur le plan sportif, mais aussi financier pour le FC Bruges, qui s'est déjà assuré de recevoir 44.72 millions d'euros depuis le début de sa campagne : 18.62 M€ de prime de participation, 18.4 M€ de prime de valeur, déterminée par les performances des cinq dernières années et les droits TV, 6.3 M€ grâce aux trois victoires remportées (2.1 M€ chacune) et 1.4 M€ pour les partages (700.000€ chacun).

Une somme déjà monstrueuse, qui va encore augmenter. Assuré de terminer à la 25e place, dans le pire des cas, le club de la Venise du Nord recevrait alors 3.3 M€ supplémentaires. Pour chaque place gagnée, 275.000€ seront ajoutés. Si Bruges termine bien dans le top 24, c'est donc près de 4 M€ qu'il faudrait ajouter aux 44.72 M€ déjà gagnés. Et ce n'est pas tout.

Une qualification pour le top 24 et la suite de la compétition offrirait 1 M€ de bonus supplémentaire. Et si Bruges remporte son barrage, ce sont... 11 millions d'euros qu'il faudrait encore ajouter. Le montant total, si Bruges se qualifie pour les 1/8es de finale, avoisinerait donc les 60 M€. Un montant absolument colossal pour un club belge.

Une opération en or pour la Belgique au coefficient UEFA ?

Pour le coefficient UEFA aussi, l'heure est importante... même si une élimination de Bruges ne serait, pour ce cas précis, pas dramatique, puisque chaque équipe est assurée de recevoir 6.000 points en Ligue des Champions, et que 0.250 points supplémentaires seront ajoutés pour chaque place. Pour le coup, ce n'est pas énorme. Ce n'est que plus tard, où 1.500 point sera ajouté par tour franchi, que le Club de Bruges peut frapper fort.

Mais c'est surtout collectivement que la Belgique peut réaliser la bonne opération, puisque le Cercle de Bruges, La Gantoise, le Sporting d'Anderlecht et l'Union Saint-Gilloise sont déjà assurés de poursuivre. Huitième championnat européen, notre Pro League pourrait grandement se rapprocher du Portugal, qui est dans une situation critique.

On the final week of UCL/UEL league phase massive bonus points will be distributed for club and country coefficients of teams reaching Top 8/24 in UCL/UEL.



Those points will have a huge impact on:

▪️ race for direct UCL entry (club coefficients)

▪️ Top 6 in country ranking

▪️… pic.twitter.com/bwG7mPFsxz — Football Meets Data (@fmeetsdata) January 29, 2025

Benfica (qui va à la Juventus) et le Sporting Lisbonne (qui reçoit Bologne), respectivement 21e et 23e en Ligue des Champions, pourraient être éliminés ce mercredi soir. En Europa League, le FC Porto, 25e, et Braga, 27e, sont aussi sur la corde raide, alors que seul Guimaraes, deuxième en Conference League, est certain de voir le tour suivant.

Si la Belgique voit ses cinq représentants passer la phase de ligue, et que le Portugal ne parvient à faire passer qu'une ou deux équipes, notre pays pourrait alors dépasser les Portugais la saison prochaine, puisque ces derniers perdront plus de points au début de la prochaine campagne (6.000 pour la Belgique, 9.600 pour le Portugal, et 9.200 pour les Pays-Bas, juste au-dessus). Les enjeux seront donc multiples pour le Club de Bruges, à Manchester City.