Radja Nainggolan réagit pour la première fois après avoir été accusé de trafic de cocaïne !

Radja Nainggolan a réagi pour la première fois depuis qu'il a été suspecté d'être membre d'une organisation criminelle. Via Instagram, il a remercié ses supporters et sa famille pour leur soutien et a déclaré qu'il souhaitait désormais se concentrer sur le football.

Au début de cette semaine, Radja Nainggolan a été arrêté dans le cadre d'une enquête concernant un trafic de drogue à l'échelle internationale. La police s'est présentée à sa porte peu de temps après son premier but pour le KSC Lokeren-Temse. Après une nuit en cellule, il a été libéré sous conditions.

Sur Instagram, Nainggolan s'est exprimé pour la première fois après ces journées mouvementées. "Vous pouvez vous douter que les derniers jours ont été très pénibles", écrit-il. "Je voudrais remercier tous ceux qui m'ont soutenu du plus profond du coeur".

"Le soutien chaleureux de ma famille et de mes amis, la confiance de Lokeren-Temse, de ses magnifiques supporters et de mes équipiers m'ont donné la force de me relever", continue Nainggolan, qui espère désormais aller de l'avant.

"Maintenant que je suis rentré à la maison, je veux me concentrer sur le football et retrouver ma tranquillité", a-t-il déclaré. "Je demande donc du respect et du temps pour me remettre. Je ne donne et ne donnerai pas d'interviews sur le sujet".

"Encore une fois, merci pour tout le soutien. Cela signifie plus que je ne saurais le dire en mots. Je n'oublierai pas", a conclu Radja.