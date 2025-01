"Je ne souhaite qu'une chose : revivre ça" : double buteur à l'aller, Flavio da Silva veut revivre la même rencontre dans le derby liégeois

Vainqueur face à Seraing en septembre dernier, le RFC Liège réussira-t-il à rééditer cela ce vendredi soir ? Flavio da Silva l'espère et s'exprime sur cette rencontre.

Ce vendredi soir, un derby liégeois sera au rendez-vous. Le RFC Liège affrontera Seraing à Rocourt à partir de 20h00. À l'aller, les Sang et Marines n'avaient fait qu'une bouchée des Sérésiens en s'imposant sur le score de 0-3 au stade du Pairay.

Tout nouveau dans l'équipe, Flavio da Silva avait largement contribué à la victoire. Le Français avait inscrit un but à la 20e et à la 54e minute de jeu. Jonathan D'Ostilio avait clôturé le spectacle avec une rose à la 60e.

0️⃣-1️⃣ | Flavio da Silva plante une première rose dans ce derby liégeois ! ⚔️ #SERFCL pic.twitter.com/6LT7QdkddW — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) September 29, 2024

FT | Première victoire de la saison pour le RFC Liège. 🙌 #SERFCL pic.twitter.com/xkvkJFtLux — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) September 29, 2024

Est-ce que ce sera partie remise pour le match retour ce vendredi ? Le double buteur de septembre dernier, lui, l'espère bien : "Je ne souhaite qu'une chose : revivre ça vendredi soir !" pointe le joueur de 23 ans.

"Mais à choisir, la victoire d'abord. Je me rappelle être monté sur le terrain sans me poser la moindre question. J’étais libéré au coup d’envoi et ma confiance n’a fait que grandir", explique le Liégeois au micro de son équipe.



Une victoire pourrait permettre au RFC Liège de se rapprocher du top 7. Un succès de Seraing, quant à lui, permettrait aux hommes de Mbaye Leye de ne plus pointer à l'avant-dernière place.