Will Still et Lens s'offrent un crack européen pour compenser le départ du meilleur défenseur du club



Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp ! Le RC Lens a perdu son meilleur défenseur, Kevin Danso, parti vers Tottenham. Pour le remplacer, Will Still et les Artésiens s'offrent un véritable crack européen. C'est un long feuilleton qui a pris fin ce week-end. Après de multiples discussions avec différents clubs, Kevin Danso a finalement pris la route de Tottenham, contre un montant avoisinant les 25 millions d'euros. Depuis le début de l'hiver, le RC Lens a réalisé un recrutement jeune, basé sur le renouvellement de l'effectif, et c'est une cible s'inscrivant dans ces critères qui a été pistée par la direction artésienne pour remplacer le meilleur défenseur du club. Et selon Footmercato, c'est avec le FK Sarajevo que la direction Sang & Or a trouvé un accord concernant Nidal Celik, jeune arrière central bosnien de 18 ans, déjà capitaine, considéré comme un grand talent à l'échelle européenne. Après avoir passé sa visite médicale ce week-end, Nidal Celik a signé son contrat avec le RC Lens, qui a déboursé 2.5 millions d'euros pour s'attacher ses services. Un joli renfort pour Will Still. 🚨#RCL 🔴🟡



🎯le très (très) prometteur défenseur 🇧🇦 de 18 ans Nidal Celik va signer à Lens



✅Le Racing a mis 2,5 M€ pour le recruter (👋@lorenzooleporee)



⏳ le futur ex-capitaine du FK Sarajevo a déjà passé sa visite médicale à Lens et l'officialisation est imminente… pic.twitter.com/9DfIiM3GoN — Sébastien Denis (@sebnonda) February 2, 2025



Corrigeer



Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici! Envoie