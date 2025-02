Récompensé au gala du Soulier d'or alors qu'il a quitté la Belgique il y a six mois : "Je ne m'y attendais pas du tout"

Hier soir, le prix de l'espoir de l'année a également été décerné. Il est revenu à un joueur ayant quitté notre championnat depuis six mois.

L'an dernier, Arthur Vermeeren avait été élu Espoir de l'année, récompensé pour ses progrès fulgurants avec l'Antwerp. Son successeur a été désigné : il s'agit de Bilal El Khannouss, 14e au classement du Soulier d'or.

Parti à Leicester il y a six mois, l'international marocain est apparu très surpris : "Honnêtement, je ne m'attendais pas du tout à ça. Bien sûr, je suis très heureux de cette récompense. Je tiens à remercier le Racing Genk, les joueurs, le staff, le staff médical et surtout les supporters. Grâce à eux, j'ai pu faire un grand pas vers la plus grande compétition du monde. Merci à tous".

Après avoir déjà raflé le prix en 2022 juste devant Charles De Ketelaere, il a une nouvelle fois enlevé le trophée de toute justesse, battant Matte Smets de quatre points (268 à 264). Voici le classement complet :

1. Bilal El Khannouss (KRC Genk) 268

2. Matte Smets (STVV/KRC Genk) 264

3. Mario Stroeykens (Anderlecht) 216

4. Joaquin Seys (Club de Bruges) 184

5. Christos Tzolis (Club de Bruges) 145

6. Zeno Debast (Anderlecht) 122

7. Jarne Steuckers (STVV/KRC Genk) 104

8. Konstantinos Karetsas (KRC Genk) 79

9. Kyriani Sabbe (Club de Bruges) 76

10. Joel Ordóñez (Club de Bruges) 70

11. Félix Lemaréchal (Cercle de Bruges) 65

12. Antonio Nusa (Club de Bruges) 49

13. Noah Sadiki (Union) 43

14. Ardon Jashari (Club de Bruges) 36

15. Arthur Vermeeren (Antwerp) 32

16. Mathias Delorge Knieper (STVV/AA Gent) 30

17. Killian Sardella (Anderlecht) 29

George Ilenikhena (Antwerp) 29

19. Franjo Ivanovic (Union) 25

20. Matias Fernandez-Pardo (AA Gent) 24

21. Zeno Van Den Bosch (Antwerp) 23

22. Luka Vuskovic (Westerlo) 22

Mandela Keita (Antwerp) 22

Hugo Siquet (Club de Bruges) 22

25. Jorne Spileers (Club de Bruges) 19

26. Romeo Vermant (Westerlo/Club de Bruges) 16

27. Tristan Degreef (Anderlecht) 15

28. Senne Lammens (Antwerp) 11

29. Maarten Vandevoordt (KRC Genk) 10

30. Alan Minda (Cercle de Bruges) 9

31. Mahamadou Doumbia (Antwerp) 8

32. Archie Brown (AA Gent) 7

Ezechiel Banzuzi (OHL) 7

Jan-Carlo Simic (Anderlecht) 7

35. Christiaan Ravych (Cercle de Bruges) 6

36. Ibe Hautekiet (Standard) 5

Anouar Ait El Hadj (KRC Genk/Union) 5

Chemsdine Talbi (Club de Bruges) 5

Lucas Stassin (Westerlo) 5

Samuel Edozie (Anderlecht) 5

Ngal’ayel Mukau (KV Mechelen) 5

42. Tobe Leysen (OHL) 4

Max Dean (AA Gent) 4

Casper Terho (Union) 4

Ilay Camara (Standard) 4

Jacob Ondrejka (Antwerp) 4

Joël Schingtienne (OHL) 4

Joel Chima Fujita (STVV) 4

49. Christ Makosso (RWDM) 3

Bjorn Meijer (Club de Bruges) 3

Arthur Piedfort (Westerlo) 3

Marwan Al Sahafi (Beerschot) 3

53. Kazeem Olaigbe (Cercle de Bruges) 2

Tuur Rommens (Westerlo) 2

Nilson Angulo (Anderlecht) 2

Anthony Valencia (Antwerp) 2

Amando Lapage (Anderlecht) 2

Andri Gudjohnsen (AA Gent) 2

Jordan Bos (Westerlo) 2

Gerard Vandeplas (Antwerp) 2

Griffin Yow (Westerlo) 2

62. Ibrahima Sory Bangoura (KRC Genk) 1

Bas Van den Eynden (KV Mechelen) 1

Anan Khalaili (Union) 1

Norman Bassette (KV Mechelen) 1

Yacine Titraoui (Charleroi) 1

Luca Oyen (KRC Genk) 1

Moussa N’Diaye (Anderlecht) 1

Nacho Ferri (KV Courtrai) 1