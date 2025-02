Un vrai coup à jouer ? L'adversaire européen de Bruges perd encore des plumes...et deux joueurs jusqu'en fin de saison

Dans une semaine, le Club de Bruges défiera l'Atalanta en Ligue des Champions. Les coéquipiers de Charles De Ketelaere traversent une période plus creuse.

Avec sa série de onze victoires de rang en championnat jusque fin décembre, l'Atalanta a fait figure de nouvel épouvantail de Serie A cette saison. Mais le collectif soigneusement mis en place par Gian Piero Gasperini connaît quelques ratés ces dernières semaines.

L'équipe n'a gagné que deux de ses dix dernières rencontres. Hier, la Dea a été éliminée de la Coupe d'Italie après sa défaite 0-1 contre Bologne.

Charles De Ketelaere était titulaire aux côtés de Mateo Retegui et Mario Pasalic. Les trois hommes n'ont pas ménagé leurs efforts mais n'ont pas su faire la différence offensivement. Cela a permis aux visiteurs de grandir dans la rencontre et d'inscrire le seul but de la partie sur coup franc à dix minutes de la fin du temps réglementaire.

L'arrière-garde de plus en plus dépourvue

L'état de l'infirmerie inquiète aussi : Gianluca Scamacca et Giorgio Scalvini se sont eux aussi blessés, le club a annoncé que les deux joueurs allaient devoir être opérés et ne reviendraient plus avant la saison prochaine.

Un crève-coeur pour les deux hommes : Scamacca se remettait à peine d'une grave blessure au genou, tandis que Scalvini avait regardé l'Euro depuis l'infirmerie. La situation est problématique dans l'axe central puisqu'en plus de Scalvini, Odilon Kossounou et Sead Kolasinac sont eux aussi sur la touche.