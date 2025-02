"S'il pense déjà à ça, il se trompe" : Olivier Renard revient sur le mercato d'Anderlecht et évoque le cas Leander Dendoncker

Est-ce que Leander Dendoncker a encore un avenir au RSC Anderlecht ? C'est une question, parmi tant d'autres, à laquelle le directeur sportif Olivier Renard est confronté.

Le RSC Anderlecht a une option d'achat dans le contrat de prêt de Leander Dendoncker. Cependant, elle s'élève à 7 millions d'euros et il ne semble pas probable que les Mauves paieront cette somme pour un joueur qui souffle le chaud et le froid. De plus, en recrutant Cedric Hatenboer, ils lui ont déjà trouvé un remplaçant pour la saison prochaine. Il est donc peu probable que Dendoncker reste à Anderlecht.

"S'il pense déjà cela, il se trompe", a répondu le directeur sportif Olivier Renard dans un entretien accordé à nos confrères de la Dernière Heure / Het Nieuwsblad. "Leander compte 38 sélections avec les Diables Rouges. Bien sûr, Hatenboer doit apporter une plus-value et renforcer la concurrence. Mais si nos joueurs ne peuvent pas gérer cela, ils devraient jouer au golf. Et ce que je dis ne concerne pas Dendoncker."

J'aime être critiqué pour mes transferts"

Il est remarquable que malgré une situation pas si évidente et une certaine nécessité de renforts immédiats, Olivier Renard se soit tourné vers des jeunes joueurs pour préparer la saison prochaine et l'avenir. La question est donc de savoir quelle plus-value ils pourront déjà apporter cette saison.

"Écoutez, j'aime être critiqué pour mes transferts. Quand tu signes un garçon avec de l'expérience en Ligue des Champions, tout le monde est aux anges la première semaine. Ensuite, cet enthousiasme s'efface parfois. Si tu recrutes un talent inconnu qui se révèle pleinement, c'est l'inverse qui se produit."

Pour se conforter dans son avis, Olivier Renard regarde aussi les autres clubs intéressés

Le directeur sportif regarde aussi les autres clubs intéressés par le joueur qu'il a choisi. "Quelqu'un m'a envoyé une capture d'écran de la valeur marchande du jeune de 18 ans Elyess Dao, que nous avons recruté du club de Ligue 2, Amiens (100 000 euros, ndlr). Et alors ? Il y avait aussi des clubs de Premier League qui se battaient pour ce garçon", a conclu Renard.