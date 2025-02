Les retrouvailles de dimanche seront chaudes : le département arbitral prend une décision controversée en vue d'Anderlecht - Antwerp

Jan Boterberg sera l'arbitre principal pour le choc entre Anderlecht et l'Antwerp ce dimanche. Un choix qui ne fait pas sourire à Anvers.

Désigner Jan Boterberg comme arbitre principal pour Anderlecht - Antwerp est une décision remarquable : c'est en effet lui qui était dans le VAR hier soir, pour le match entre les deux équipes. Et il est justement sous le feu des critiques.

Dans le camp anversois, on soupçonne que Boterberg soit intervenu lors du deuxième carton jaune d'Odoi, ce qui n'est pas autorisé selon les règles. Le club souhaiterait donc demander la communication entre le VAR et l'arbitre principal Jasper Vergoote. Une enquête devra déterminer s'il y a eu violation du protocole, le VAR n'étant pas habilité pour décider d'une carte jaune.

Cependant, les images ont montré que Vergoote avait lui-même vu Odoi lancer le ballon vers le banc de touche, ce qui laisse penser qu'il l'aurait exclu de son propre chef. L'entraîneur de l'Antwerp, Jonas De Roeck, a qualifié la situation de "bizarre" et s'est demandé pourquoi le carton a été donné si tardivement.

Un match qui sent le soufre

Voir Jan Boterberg siffler la rencontre de dimanche ne sera donc pas pour faire retomber la tension, vu le contexte émotionnel assez chargé entre les deux équipes. Hier, Jasper Vergoote et ses assistants avaient été canardés par des verres de bière à leur rentrée au vestiaire.

Reste à espérer que Jan Boterberg et son équipe vivront une rencontre plus tranquille. Mais il est certain que les Anversois n'hésiteront pas à lui rappeler les événements d'hier soir en cas de décision litigieuse.