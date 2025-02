"J'avais l'impression d'être là pour rien" : Charles De Ketelaere clair sur sa relation avec l'ancien sélectionneur des Diables, Domenico Tedesco

Charles De Ketelaere a reçu un beau trophée cette semaine, mais cela ne suffit pas à effacer la déception de l'Euro 2024. Le joueur belge revient sur cette compétition.

Charles De Ketelaere a été couronné Meilleur Belge à l'étranger en 2024 lors du Gala du Soulier d’Or, mardi soir. Pourtant, il a à peine joué avec les Diables Rouges, une situation qui attriste CDK.

"Je ne veux pas critiquer l'ancien sélectionneur, mais tout le monde voyait que cela devenait difficile. Vincent a opté pour un nouveau souffle, pour un nouvel élan", confie De Ketelaere au Het Laatste Nieuws.

Il est catégorique concernant son manque d’opportunités de jeu : "C’est surtout dommage, car j’étais vraiment en forme. Après cette victoire en Ligue Europa avec l’Atalanta, je suis parti à l’Euro avec beaucoup d’ambition. Je pensais que j’allais avoir un rôle à jouer."

"Quand je n’ai pas non plus pu entrer en jeu lors du deuxième match de groupe contre la Roumanie, je me suis dit : ‘Je suis là pour rien.’ C'était vraiment un coup dur. En tant que footballeur, on doit toujours être prêt à jouer, mais après la Roumanie, mentalement, j’ai décroché."

De Ketelaere affirme une fois de plus qu’il est prêt à devenir l’un des piliers des Diables Rouges. "Je me sens prêt pour ça", assure-t-il.