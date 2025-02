Une erreur grossière a causé l'élimination de Wout Faes et Bilal El Khannouss face à Manchester United : "Tellement évident qu'il n'y a pas besoin de VAR"

Les Foxes vivent une saison compliquée, et ont été éliminés de la FA Cup par Manchester United hier soir.

Un but polémique de Harry Maguire a tué les Foxes dans les arrêts de jeu. Au grand dam de Bilal El Khannouss et du Diable Rouge Wout Faes, qui ont joué tout le match.

"Vous l'avez vu, n'est-ce pas ?", a ainsi lancé Ruud Van Nistelrooij devant la caméra de Viaplay. Le coach néerlandais de Leicester City était visiblement irrité par le but encaissé en fin de match par son équipe.

Harry Maguire était clairement et visiblement hors-jeu, mais il n'y a pas de VAR dans les rencontres des premiers tours de la FA Cup.

"Nous avons très bien joué et pris l'avantage à juste titre, mais que le match se termine en notre défaveur à cause d'une telle décision est très décevant. Quand vous voyez votre équipe se battre comme ça, c'est extrêmement frustrant. Mais le hors-jeu était tellement évident qu'il n'y a pas besoin de VAR pour cela. C'était juste une erreur grossière", poursuit l'ancien buteur de United.

A cela, rajoutons que Wout Faes a contribué malgré lui à l'égalisation de l'ancien Anderlechtois Joshua Zirkzee, qui égalisait pour les Red Devils (voir le but ici). Leicester City n'a plus que le championnat désormais et les Foxes sont en difficulté à la dix-huitième place.