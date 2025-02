🎥 Wout Faes encore malchanceux, Leicester renversé par Manchester United !

Leicester City menait à Old Trafford, mais Manchester United a été chercher sa qualification à l'arraché en toute fin de match. Wout Faes est directement impliqué dans le premier but mancunien.

Cette fois, Wout Faes a surtout joué de malchance : durant toute la rencontre ou presque, le Diable Rouge, titulaire dans ce 4e tour de FA Cup entre Manchester United et Leicester City, a mis Rasmus Hojlund dans sa poche.

Les Foxes menaient même à la pause grâce à un but de Bobby Reid et semblaient se diriger vers un bel exploit. Mais à la 68e, coup du sort : sur un centre de Garnacho, Hojlund talonne... et Wout Faes, sur la trajectoire du ballon, l'envoie directement sur Joshua Zirkzee.

The wing play from Garnacho ‚ö°ÔłŹ



C'est 1-1, et en toute fin de match, sur leur dernier coup-franc, les Red Devils planteront la dernière banderille : une tête imparable de Harry Kane fusille Hermansen et envoie Manchester United au tour suivant.

Un résultat et surtout une "erreur" de Faes qui ne calmeront pas les critiques à son égard, lui qui est au centre de l'attention ces dernières semaines suite à des matchs assez moyens (lire ici). On ignore encore quel rôle Rudi Garcia réservera à celui que Domenico Tedesco avait érigé en patron de la défense des Diables Rouges.