"Je ne veux plus parler de ça" : l'arbitrage fait encore débat en Espagne, cette fois-ci c'est dans le derby madrilène

Le derby madrilène entre le Real Madrid et l'Atlético Madrid s'est terminé sur un match nul (1-1). Une décision arbitrale fait encore parler d'elle...

À la 34e minute, Tchouaméni a légèrement posé son pied sur celui de Lino, qui est ensuite tombé dans la surface de réparation. L'arbitre a laissé le jeu se poursuivre, mais a été appelé par le VAR à l'écran et a finalement décidé d'accorder un penalty. Courtois a dû s'incliner après une panenka d'Alvarez.

Le public a réagi et même l'entraîneur Ancelotti n'a pas pu cacher sa frustration. "Le VAR a voulu accorder ce penalty, alors que l'arbitre sur le terrain l'avait jugé différemment", a-t-il déclaré. "Les gens du football ne comprennent rien à cela. Mais je ne veux pas me retrouver dans une controverse à nouveau et, en fait, je ne veux plus parler de l'arbitrage." Le Real Madrid avait déjà exprimé de vives critiques envers l'arbitrage cette semaine après une décision contestée contre l'Espanyol.

Après la pause, le Real Madrid a accéléré le rythme. Mbappé a ramené son équipe à égalité grâce à une belle passe décisive de Rodrygo. Bellingham a eu deux grosses occasions, mais n'a pas réussi à tromper Oblak.

Le Real a continué à pousser, mais l'Atlético a tenu bon. L'équipe de Diego Simeone n'a pas été facilement dépassée et a veillé à ce que le match reste équilibré.

Malgré le match nul, le Real Madrid reste en tête de La Liga. Le FC Barcelone pourra cependant réduire l'écart s'il gagne dimanche. Le Real Madrid est toujours leader, mais a surtout été frustré par la manière dont l'Atlético a pris l'avantage.