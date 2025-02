Un ex-Unioniste libère son équipe et élimine Chelsea de la FA Cup

Ce samedi soir, Brighton affrontait Chelsea au 4e tour de la FA Cup. Deux anciens joueurs de la Pro League étaient au coup d'envoi de cette rencontre.

L'ancien gardien d'Anderlecht, Bart Verbruggen, et l'ex-Unioniste Kaoru Mitoma débutaient la rencontre du côté des Seagulls. Ils ont tous deux eu un grand impact sur le match.

Suite à une reprise manquée de Cole Palmer, le ballon termine dans les mains de l'ancien portier des Mauves, qui se troue complètement. Les Blues menaient déjà 0-1 après 5 minutes de jeu.

Après une égalisation de Rutter peu de temps après, c'est Mitoma qui va s'illustrer. Suite à une relance défensive catastrophique, le Japonais recevra finalement le ballon et permettra à Brighton de mener (2-1).

This slow-mo angle of Kaoru Mitoma's winner for @OfficialBHAFC 🎥#EmiratesFACup pic.twitter.com/fWRu2KgL4g