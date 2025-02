🎥 Un joueur frappé par une bouteille, Mourinho qui étudie Anderlecht dans l'avion : soirée agitée pour Fenerbahce avant de recevoir les Mauves

Anderlecht est la deuxième équipe belge qui se déplacera dans l'enfer de Fenerbahce cette saison. Le Sporting y décrochera-t-il un meilleur résultat que l'Union Saint-Gilloise qui s'y était inclinée 2-1 ? La tâche ne sera pas facile : l'équipe de José Mourinho semble rôdée.

Deuxième du championnat à six points du Galatasaray, le Fener' a décroché ce weekend sa sixième victoire de rang en championnat avec ce succès 0-2 du côté d'Alanyaspor.

Arrivé de l'Arabie Saoudite en fin de mercato et aligné aux côtés d'Edin Dzeko, le Brésilien Talisca a inscrit son premier but depuis son retour dans le championnat turc, lui qu'on avait également connu du côté de Benfica et du Besiktas.

🚨😳 Talisca had a water bottle thrown at him by an opposition fan after scoring his first league goal for Fenerbahçe. (@okansanal) pic.twitter.com/mx4bdajTHH