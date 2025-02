Avantage Courtois dans le duel face à De Bruyne : le Real Madrid va chercher un gros résultat à Manchester City

Le Real Madrid a été chercher un partage satisfaisant sur la pelouse de Manchester City dans une finale avant la lettre qui a tenu toutes ses promesses.

Voilà deux équipes qui auraient pu se rencontrer bien plus tard dans cette Ligue des Champions mais qui, de par leur phase de ligue décevante et le hasard du classement, se sont retrouvées l'une contre l'autre dès ces barrages. Le Real Madrid se rendait à Manchester City ce mardi, et a pris une grosse option sur la qualification (2-3).

Dès le début de match, le Real met City sous pression : lancé en profondeur, Vinicius Jr profite d'une défense absente et se fait faucher par Ederson dans le rectangle. Le penalty est clair ; malheureusement pour le Brésilien, son hors-jeu aussi, confirmé par le VAR (9e).

Après un sauvetage d'Aké, City réagira : Erling Haaland, sur sa première vraie occasion, trompe Courtois à la limite du hors-jeu (20e). Le Belge n'a jamais tenu de clean-sheet face aux Citizens. Le Real tente de réagir dans un match spectaculaire : Vinicius Jr enchaîne passements de jambe et frappe déviée sur la latte (25e). Manuel Akanji répondra sur un corner de KDB, lui aussi sur la latte (37e).

En seconde période, le spectacle ne s'arrête pas : Haaland trouve à son tour la barre transversale d'une frappe déviée (46e). Kylian Mbappé, auteur d'un gros raté juste avant la pause, monte en puissance mais se heurte à Ederson (53e). Ce n'est que partie remise : sur un ballon piqué génial de Ceballos, le Français reprend chanceusement du tibia et fait 1-1 (60e).

Ca part alors dans tous les sens : arrêt d'Ederson devant Bellingham, poteau de Mbappé... et finalement faute de Ceballos à la limite du rectangle. Limite, mais dedans : penalty, que transforme Haaland calmement (2-1, 80e). On pensait Manchester City à l'abri, mais un ballon mal repoussé par Ederson coûte le 2-2 un peu plus tard devant Brahim Diaz (86e).

Pire : une grossière, terrible erreur défensive de City - une de plus dans un match catastrophique des hommes de Guardiola sur ce plan - lance Vinicius, dont le lob trouve Jude Bellingham : c'est 2-3 (90e+2), et le Real Madrid a un pied en finale.