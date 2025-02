🎥 Matz Sels monte au jeu pour sauver Nottingham aux tirs au but, un ancien de Mouscron soigné à la tête pendant de longues minutes : soirée agitée en FA Cup

Troisième de Premier League, Nottingham Forest était sur papier largement favori de ce déplacement à Exeter, une équipe de troisième division dont la valeur totale du noyau était inférieure à celle de la majorité des joueurs à disposition de Nuno Espirito Santo.

Mais la magie de la FA Cup n'est pas qu'un cliché : avec une équipe remaniée, Nottingham a éprouvé toutes les peines du monde à s'extirper du bourbier local.

L'attaquant Josh Magennis, héros d'Exeter par son statut de meilleur buteur de la compétition, a continué à écrire sa belle histoire en ajoutant deux réalisations supplémentaires. Les visiteurs ont à chaque fois réagi, avec notamment le but du 2-2 signé Taiwo Awoniyi en début de deuxième mi-temps.

Les blessures ont ensuite contrarié Nottingham. L'ancien buteur de Mouscron et Gand a dû être soigné pendant de longues minutes après un violent choc à la tête, tandis que deuxième gardien Carlos Miguel a également dû céder sa place, ce qui a permis à Matz Sels d'entrer en action.

#Nigeria striker Taiwo Awoniyi was involved in a heavy clash of heads with Exeter goalkeeper Joe Whitworth.



Suffered a serious injury and the Forest goal scorer was carried off on a stretcher and hopefully it's just a precaution and he will be able ok. pic.twitter.com/NwH8W02l9o