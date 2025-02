Guardiola fataliste après la défaite contre le Real Madrid : "Je ne suis pas assez bon"

Manchester City a laissé filer son avance contre le Real Madrid et a finalement perdu 2-3. Lors de la conférence de presse après le match, un Pep Guardiola abattu s'est présenté devant le micro.

Pep Guardiola a vu son équipe perdre une avance de 2-1 dans les cinq dernières minutes. "On ne peut tout simplement pas être compétitif de cette façon", soupira-t-il. "Et ce n'est pas seulement aujourd'hui. Cela s'est déjà produit beaucoup trop souvent cette saison." Une conclusion douloureuse pour l'entraîneur qui a dominé l'Angleterre et l'Europe avec Manchester City ces dernières années.

L'Espagnol semblait même douter de lui-même. "Cela fait déjà de nombreuses années que je suis ici et nous étions une équipe exceptionnelle, une vraie machine. Mais aujourd'hui et cette année, cela ne fonctionne tout simplement pas", a-t-il déclaré en regardant en arrière.

"Je ne suis pas capable de gérer cela en ce moment. Je ne suis pas assez bon. J'aimerais aider mon équipe à surmonter cela, mais pour le moment, cela m'échappe."

Après le match, Guardiola aurait eu des mots durs pour ses joueurs, mais lors de la conférence de presse, il a relativisé. "Ce n'est pas seulement aux joueurs de prendre leurs responsabilités. C'est à tout le monde chez nous. Moi surtout. Les joueurs veulent vraiment bien faire, on le voit à leur engagement, mais nous ne sommes pas assez stables".

Cependant, Guardiola est resté réaliste sur le déroulement du match. "C'était un match palpitant", a-t-il admis. "Nous avions tout sous contrôle, mais après le 2-1, nous avons fait de mauvais choix aux moments cruciaux. Cela nous coûte des points toute la saison".