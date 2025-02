Un milliard d'euros : la somme totalement dingue proposée à Vinicius pour rejoindre l'Arabie saoudite

Vinicius a reçu une proposition qui a de quoi faire tourner les têtes. Un milliard d'euros lui sont proposés pour rejoindre le Moyen-Orient.

Et si Vinicius décidait de quitter le Real Madrid ? La star brésilienne est dans le viseur de l'Arabie saoudite, qui voudrait en faire son ambassadeur pour la Coupe du monde 2034.

D'après Marca, c'est pas moins d'un milliard d'euros répartis sur cinq ans que serait prêt à débourser le pays pour s'offrir la star madrilène. Il y a trois semaines, le fonds public d'investissement saoudien aurait même déjà rencontré les agents du joueur, rapporte RMC.

J'ai toujours dit que je voulais jouer ici pendant longtemps

Mais est-ce que le natif de São Gonçalo va accepter de rejoindre le Moyen-Orient ? Il n'en est pas si certain. L'attaquant s'est exprimé sur sa situation au club après la victoire du Real contre Manchester City : "J'ai un contrat jusqu'en 2027, mais j'ai toujours dit que je voulais jouer ici pendant longtemps, pouvoir écrire l'histoire et recevoir l'affection des fans aux côtés du président, de tous les joueurs et du staff technique. Et si Dieu le veut, j'espère que dans les prochains jours toutes les négociations pourront être résolues et que je pourrai rester ici longtemps."

Au vu de cette déclaration, les ambitions du Madrilène seraient plus sportives que financières. Si l'Arabie saoudite veut s'offrir ses services, il faudra d'abord réussir à convaincre le Brésilien, qui semble plus attaché que jamais à son club actuel.

As rapporte que le Real prépare un nouveau contrat. Celui-ci s'ajusterait aux exigences salariales souhaitées par le joueur.