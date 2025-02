Transferts faramineux et chaos financier : c'est le désastre au SK Lommel sous l'impulsion du City Football Group

Imaginez-vous être entre les mains du City Football Group en deuxième division belge. Tout devrait bien se passer pour le SK Lommel, sauf que l'argent n'est absolument pas géré de la bonne manière. Donc, le chaos règne.

Vous souvenez-vous de la déclaration de Vincent Kompany lorsqu'il devait travailler avec un budget limité à Anderlecht en raison des chiffres comptables dans le rouge ? "Si vous regardez les budgets, cela devrait correspondre à peu près au classement final. Si vous faites mieux, vous avez simplement bien fait. Si vous faites pire..."

Des transferts incroyables pour un club de deuxième division

Eh bien, le SK Lommel a, sur papier, l'effectif le plus cher (13,75 millions) et le plus gros budget de la Challenger Pro League. Malgré la dette de 44 millions déjà présente l'année dernière, le City Football Group continue d'investir massivement.

Il n'existe, en effet, pas d'autre club de deuxième division en Belgique prêt ou capable de débourser 3 millions d'euros pour Jason Van Duiven, 2,8 millions pour John Edwin Montano et 2,5 millions pour Joey Pelupessy. C'est une stratégie comme une autre, mais elle doit fonctionner.

Mais actuellement, Lommel commence à craindre... la relégation après sept défaites consécutives. Il n'y aura qu'un descendant après la faillite de Deinze et Lommel compte encore six points d'avance sur le Jong Genk, mais ce n'était absolument pas ce qui était prévu en début de saison, puisque Lommel voulait prendre part à la course à la montée.

Les supporters veulent le départ de McCarron

La politique de transferts du directeur sportif James McCarron s'avère désastreuse. Des joueurs expérimentés sont partis sans remplaçants adéquats, tandis que les achats étrangers à plusieurs millions d'euros déçoivent en raison de blessures ou d'un manque d'adaptation. Le mercato d'hiver n'a apporté aucune amélioration, au contraire : le départ de Karim Dermane vers Courtrai s'est fait fortement ressentir sur le plan sportif.

Les blessures restent un gros problème depuis la prise de contrôle par le City Football Group. Des joueurs comme Wuytens et Vetokele sont constamment blessés, tandis que d'autres comme Stevanovic et Lucas Schoofs sont absents depuis plusieurs semaines.

Les supporters en ont assez et réclament le licenciement de McCarron. Dans le stade Soeverein, ils sont restés à la cafétéria durant les 15 premières minutes de la réception du Club NXT, la semaine dernière, en signe de protestation. Si, à un moment donné, le City Football Group décide que la perte financière est trop grosse, il se retirera et ce sera fini pour Lommel.

Ce n'est pas imminent, car ils peuvent toujours installer et recruter de jeunes talents. Mais ceux-ci doivent rapporter de l'argent. Lommel est juste devenu un ensemble de va-et-vient de joueurs qui sont achetés, prêtés, ou vendus pour augmenter leur valeur et faire des bénéfices. Une bonne gestion ? Apparemment, les Britanniques ne semblent pas trop s'en soucier. Mais pour le moment, les chiffres tant sportifs que comptables sont dans le rouge.