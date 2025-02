Seraing sous tension après la défaite à la RAAL : "Ce serait peut-être bien pour certains de demander au coach de faire une séance supplémentaire"

Seraing est dans le dur en D1B. Nils Schouterden tire la sonnette d'alarme.

Pour Seraing, perdre chez une équipe de La Louvière qui lutte pour la deuxième place et qui venait de coller un 0-5 bien tassé à Lokeren n'avait rien de déshonorant. Mais la physionomie de la rencontre a ravivé quelques frustrations des dernières semaines.

Capitaine des Métallos, Nils Schouterden est apparu assez frustré : "C'est le remake de la semaine passée contre Beveren (deux buts encaissés lors des 35 premières minutes), mais ce match me fait aussi penser au match aller. On tente des choses mais lors de la première véritable occasion de La Louvière, c'est dedans" explique-t-il à La Dernière Heure.

Seraing n'a tout simplement pas montré assez par cette ouverture du score pour revendiquer quelque chose : "Après ça devient compliqué, car je trouve qu'on ne crée plus rien offensivement. C'est quelque chose qu'on doit travailler".

Une réaction ou la catastrophe ?

Schouterden ne mâche pas ses mots : "Ce serait peut-être bien pour certains de demander au coach de faire une séance supplémentaire après l'entraînement, pour commencer à faire la différence le week-end, car cela ne viendra pas tout seul".

L'équipe reste sur un bilan de 2 sur 18 et ne compte plus que trois points d'avance sur les U23 de Genk : "Cela se joue dans les têtes. On a beaucoup de jeunes, ils doivent travailler pour y parvenir. J'en ai déjà parlé avec eux. La balle est dans leur camp, c'est à eux d'accepter et de réaliser dans la situation que nous sommes. [...] Je crois qu'à partir de maintenant, il faut arrêter de former des jeunes, il faut gagner des matchs pour atteindre notre objectif" conclut le capitaine. L'ambiance s'annonce studieuse à l'entraînement cette semaine.