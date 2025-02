Arthur Theate ne remerciera jamais assez l'homme qui a sauvé sa carrière en Belgique : "Il a changé ma vie"

Arthur Theate fait l'unanimité en Allemagne. Il s'est ouvert aux médias locaux sur la période sombre de sa carrière.

Si Arthur Theate fait aujourd'hui partie des cadres des Diables Rouges et s'est imposé comme une référence de Bundesliga avec Francfort, tout n'a pas toujours été rose pour lui. En 2020, il n'en menait pas large à son départ de l'équipe U21 du Standard, en pleine crise du coronavirus. L'offre d'Ostende est arrivée à point nommé pour lui.

Theate s'est alors révélé sous les ordres d'Alexander Blessin. Un tournant : "Il m'a d'abord mis au poste d'arrière gauche, puis plus tard en défense centrale. Je m'en fichais complètement, j'aurais été dans les buts aussi" rigole-t-il dans le Bild.

Une relation spéciale

C'est l'entraîneur allemand qui a permis à Theate de faire ses débuts professionnels et de lancer sa carrière vers la Serie A un an plus tard : "Alexandre Blessin a fait de moi ce que je suis aujourd’hui. Il a changé ma vie. Sans lui, je ne serais probablement pas capable d’aider ma famille".

La relation entre les deux hommes est restée très forte : "L'année dernière, en mai, il est venu pour mon anniversaire. Et pendant les Championnats d'Europe, il est venu me rendre visite avec l'équipe nationale à Stuttgart – pour le jour réservé à la famille ! Même ma famille n’était pas là (rires)".

Alexander Blessin et Arthur Theate se sont tous les deux révélés à Ostende. Si l'histoire du défenseur belge vaut le détour, Blessin n'avait quant à lui jamais été à la tête d'une équipe première professionnelle, se cantonnant jusque-là aux catégories d'âge de Leipzig. Il y a un mois, les deux hommes se sont recroisés avec beaucoup d'émotion en Bundesliga, à l'occasion du match entre Francfort et Sankt Pauli.