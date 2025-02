Un record sur les cinq dernières saisons : le chiffre dont Will Still se serait bien passé

Will Still n'a jamais caché qu'il était un entraîneur assez impulsif. Cela lui joue parfois des tours.

Le weekend dernier, Will Still a encore été averti. L'entraîneur belgo-anglais a craqué juste après la mi-temps, voyant jaune pour des critiques trop véhémentes envers le corps arbitral.

Ce n'est pas la première fois cette saison. Still en est déjà à quatre avertissements ; il avait même été exclu il y a moins d'un mois après un différend avec son homologue Jean-Louis Gasset.

Colérique assumé

Le journal L'Equipe est formel : personne n'a plus souvent été averti que lui sur une saison ces cinq dernières années. Et nous ne sommes qu'en février.

"Je sais que j'ai tendance à exagérer, que je vis pleinement les matches, que j'ai parfois des réactions excessives" reconnaissait-il auprès de nos confrères français après un match au PSG...où il avait été averti.

Si Will Still était traité comme un joueur, il serait le deuxième de son effectif à recevoir le plus de cartes. Sa naturel authentique et sa proximité avec les joueurs fait sa force mais a parfois encore les défauts de ses qualités.