Sa prestation face au Real Madrid va tout changer : Kevin De Bruyne disputera-t-il le dernier match de Ligue des Champions de sa carrière, ce mercredi ?

Avec Manchester City sur la pelouse du Real Madrid, Kevin De Bruyne pourrait disputer le tout dernier match de sa carrière en Ligue des Champions. La prestation du Diable Rouge face aux Merengues pourrait avoir une grande importance sur son avenir.

Nous avons déjà vécu un beau paquet d'émotions avec la qualification du Club de Bruges au détriment de l'Atalanta, mais ces barrages de Ligue des Champions ne sont pas encore terminés. Plusieurs grandes affiches seront disputées ce mercredi soir.

Parmi elles, une confrontation qui aurait été annoncée comme une finale avant la lettre si les Skyblues n'étaient pas dans une telle méforme. Manchester City cherchera l'exploit pour remonter son déficit sur la pelouse du Real Madrid.

Plus qu'une affiche de Ligue des Champions, un réel test pour Kevin De Bruyne

Une rencontre pour laquelle plusieurs grandes questions se posent dans le chef d'un Pep Guardiola qui essaye de retrouver un équilibre après les blessures et départs de plusieurs cadres, et le niveau en deçà des standards de certains autres.

Comme Kevin De Bruyne, notamment. Le capitaine de 33 ans n'a plus les illuminations qui étaient les siennes depuis son retour de blessure et peine clairement à retrouver son meilleur niveau. Il n'est plus l'accélérateur du jeu connu par le passé et a clairement perdu de sa vista.

Mais Kevin De Bruyne reste "KDB", un joueur incroyablement important aux yeux de Pep Guardiola qui peut, sur un éclair de génie, offrir un caviar à un coéquipier. Mais le Diable Rouge sera en fin de contrat, au terme de la saison, et son avenir est discuté depuis assez longtemps.

La dernière en LDC pour KDB ?

L'Arabie Saoudite, la MLS, ou une prolongation à Manchester City ? Les options sont multiples, mais le dossier pourrait connaître un virage important ce mercredi soir, surtout si De Bruyne est titularisé. Une grosse prestation du Belge pourrait lui faire comprendre qu'il a encore le niveau pour tutoyer les sommets, même s'il n'est plus capable de le faire tous les trois jours pendant dix mois.

Une mauvaise prestation, par contre, pourrait montrer ce que tout le monde redoute déjà : le meilleur De Bruyne, c'est fini. Le joueur de Manchester City depuis le 30 août 2015 ne voudra pas faire l'année de trop dans le nord de l'Angleterre, et son club ne voudra pas prolonger son contrat associé à un important salaire si ses prestations ne sont plus les mêmes sur le terrain et s'il n'est plus capable de se battre pour les titres les plus importants.

Ce mercredi soir, l'heure sera importante pour Kevin De Bruyne. Le Diable Rouge aura l'occasion d'aider City à réaliser un miracle en éliminant le Real Madrid, mais il pourrait, aussi, jouer le tout dernier des 80 matchs de Ligue des Champions de sa carrière.