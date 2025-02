"Ça fait longtemps que je n'avais pas vu mon équipe jouer aussi mal" : Felice Mazzu cash après le nul de Saint-Trond contre Malines

Felice Mazzu, mieux vaut ne pas le contrarier. Son équipe a arraché un point à la dernière minute à Malines, mais cela n'a pas suffi à adoucir son humeur.

Après un match à rebondissements, Felice Mazzu n’a pas mâché ses mots lors de la conférence de presse : "Je vois deux points positifs et deux points négatifs. Le positif, c’est que nous avons marqué deux fois et que nous avons bien réagi en seconde mi-temps. Le négatif, c'est que l'un de nos buts est arrivé dans notre propre filet et que nos 25 premières minutes étaient mauvaises."

Mazzu a pris le temps d’expliquer ce début de rencontre désastreux de Saint-Trond : "Ces 25 premières minutes étaient catastrophiques. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu mon équipe jouer aussi mal. Je suis déçu de notre piètre performance durant cette période. Je ne sais pas quel est le problème, car avec presque les mêmes joueurs, nous avons changé d'attitude en seconde mi-temps."

Un problème de concentration ?

Cela n’empêche pas que Saint-Trond se tire une balle dans le pied en débutant le match de manière aussi passive. "Si vous voulez éviter les play-downs, vous ne pouvez pas jouer de la sorte pendant 25 minutes. À un moment donné, Bertaccini centre et personne n'est dans la surface. Cela pourrait être lié à un problème mental", avance Mazzu.

Le fait que les Canaris aient montré une certaine progression au fil du match appuie cette hypothèse. "En seconde mi-temps, nous avons eu la volonté et la faim d'attaquer, même si nous n’avons pas créé énormément d’occasions. Avec le tir de Loïc Lapoussin, nous aurions même pu repartir avec la victoire", conclut Mazzu.

Le STVV affrontera encore trois concurrents directs

Cependant, cela n'a pas suffi, ce qui réduit considérablement les chances de Saint-Trond d'éviter les play-downs. Les Trudonnaires ont néanmoins l'avantage de jouer contre trois concurrents directs, ce qui pourrait leur offrir une dernière chance de s'en sortir.