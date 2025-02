Manchester United continue à perdre des points en Premier League !

Ca ne va pas fort à Manchester United. Troisième match sans victoire pour les Red Devils, qui vivent une saison catastrophique.

Manchester United a évité le pire, à savoir une troisième défaite d'affilée en Premier League. Pourtant, les Red Devils étaient menés de deux buts à la pause sur la pelouse d'Everton, avec des buts de Beto et Doucouré.

En seconde période, les hommes de Ruben Amorim vont réagir : Bruno Fernandes réduit l'écart à la 72e, avant que Manuel Ugarte fasse 2-2 à la 80e pour offrir un point à ManU. Un point qu'on ne peut pas décrire comme "précieux", car en championnat, Manchester United n'a plus grand chose à jouer.

Les Red Devils sont en effet engoncés à la 15e place du championnat : les places européennes sont à 13 unités, et pourraient encore s'éloigner un peu plus avec ces deux points perdus à Goodison Park. C'est la même distance qui sépare Manchester de... la zone rouge et de Ipswich Town !

Everton, avec ce point, reste devant Manchester United au classement, à la 12e place. Toujours pas d'Orel Mangala chez les Toffees, blessé jusqu'en fin de saison.