🎥 Il n'était pas d'humeur : Kevin De Bruyne se dispute avec un supporter après avoir été remplacé

Kevin De Bruyne n'a pas fait grande impression contre Liverpool. Lorsqu'il a été remplacé et est allé s'asseoir sur le banc, il s'est même disputé avec un supporter.

Manchester City a pris un nouveau coup sur la tête en perdant 0-2 contre Liverpool en Premier League. Pour Kevin De Bruyne aussi, la soirée était maussade. Le Diable Rouge s'est par exemple distingué avec un tir qui a fini près du poteau de corner.

Pas de quoi rassurer KDB, fortement critiqué ces dernières semaines. Pire, le capitaine de City inquiète ses propres supporters. Malgré son statut, De Bruyne est chahuté par l'Etihad Stadium. On a d'ailleurs pu le voir après son remplacement.

Sur les images, on aperçoit De Bruyne s'asseoir sur le banc avant de rapidement froncer les sourcils. "Shut the f*ck up", peut-on l'entendre crier en direction du supporter cityzen qui l'avait critiqué.

Ban that fan that De Bruyne had to tell to Stfu forever from the Etihad pic.twitter.com/hqN4S2nch3 — ūĚźĄūĚźĎ (@ErlingRoIe) February 24, 2025

Les internautes mancuniens n'ont pas tardé à réagir sur les réseaux sociaux pour défendre leur joueur : on ne touche pas à Kevin De Bruyne, présent au club depuis 2015 et apparu plus de 400 fois sous la vareuse de City.