Le tour d'Europe des Diables Rouges : Quelles ont été les performances de nos Diables à l'étranger ?

Comme chaque lundi, passons en revue les différentes prestations de nos belges à l'étranger.

Theate et Batshuayi : Francfort est tombé sur plus fort qu'eux. Battus 4-0 face au Bayern de Vincent Kompany, Theate (90 min) et Batshuayi (15 min) n'ont rien pu faire.

Openda et Vermeeren : Loïs Openda a retrouvé une place de titulaire ainsi que le chemin des filets. Auteur d'une bonne prestation, Leipzig a tout de même dû partager 2-2 face à Heidenheim. Arthur Vermeeren est monté dès la 33ème minute et Maarten Vandevoordt continue de regarder les matchs depuis le banc.

Duranville : L'ailier n'est pas rentré malgré le score de 6-0 de Dortmund face à l'Union Berlin.

Vranckx et Bornauw : Titulaire, Aster Vranckx est sorti à la 63ème tandis que Bornauw a pu goûter au terrain avec son entrée à la 58ème. Wolfsburg partage 1-1 face à Bochum.

Van der Heyden : Défenseur de formation, Siebe Van der Heyden s'est essayé 90 minutes au... milieu de terrain. Auteur d'un match correct, il n'a pas su empêcher la défaite 2-0 de Saint-Pauli face à Mayence.

Lynen : Titulaire et 90 minutes, c'est tout ce qu'il faut retenir pour Lynen qui n'a pu qu'observer le navire de Werder Brême couler dans cette défaite 5-0 face à Fribourg.

De Bruyne et Doku : Tous deux titularisés dans ce choc face à Liverpool, Jeremy Doku a joué 90 très bonnes minutes mais sans se montrer décisif tandis que Kevin De Bruyne n'a pas marqué les esprits et est sorti à la 66ème (lire les critiques sur son match ici).

Sels : Pourtant ultra décisif d'habitude avec Nottingham, le gardien s'est montré vulnérable face à Newcastle. Défaite 4-3 des siens.

Tielemans : Le médian enchaine. Comme chaque semaine depuis un mois, le milieu se montre précieux pour Aston Villa. Lui et ses coéquipiers se sont imposés 2-1 face à Chelsea. Amadou Onana et Roméo Lavia étaient blessés.

Trossard : Dans cette défaite d'Arsenal face à West Ham, l'ailier belge est le seul a avoir sorti la tête de l'eau. Il a joué 90 minutes mais n'a malheureusement pas su changer le score de 0-1.

Castagne : Auteur d'un moins bon match qu'à son habitude, le latéral a été remplacé à la 80ème dans cette défaite 0-2 de Fulham contre Crystal Palace.

Faes : Nouvelle gifle pour le défenseur. Sèchement battu 0-4 par Brentford, Leicester essuie une quatrième défaite de suite. Wout Faes tente tant bien que mal de tenir la baraque, mais c'est compliqué et il est lui-même très critiqué.

Liga

Courtois : La pieuvre n'a pas été mise en grande difficulté mais a répondu présent au moment où il le fallait afin de garder sa cage inviolée face à Gérone, réalisant notamment un très grand arrêt. Le Real s'impose 2-0.

Lukebakio : Séville joue ce lundi soir, l'occasion de voir à l'oeuvre l'homme en forme des Sévillans.

Lukaku : Défaite amère pour Romelu Lukaku, Cyril Ngonge et le Napoli qui laissent la première place à l'Inter. Lukaku est sorti à la 60ème et Ngonge est rentré à la 77ème. Les deux Diables n'ont malheureusement pas su mettre en danger la défense de Côme. Ignace Van der Brempt est toujours blessé côté Côme.

Saelamaekers : L'AS Roma reçoit ce lundi soir, Monza. L'occasion de voir jouer l'ex-ailier anderlechtois.

Mbangula : Remplaçant au coup d'envoi, le flanc est monté au jeu 10 petites minutes dans la courte victoire de la Juventus contre Cagliari.

De Ketelaere : Dans la large victoire de l'Atalanta face à Empoli (0-5), l'ex-brugeois n'a pas été décisif. Il a été remplacé à l'heure de jeu.

De Winter : Le défenseur n'a pas quitté le banc de touche lors de la défaite de la Genoa face à L'inter.

Keita : Le médian a joué 90 bonnes minutes dans la victoire de Parme face à Bologne.

Schingtienne : Le jeune défenseur passé par OHL est monté 35 minutes face à la Lazio. Participant ainsi au clean sheet et au 0-0 de Venezia.

Fofana : Titulaire pour la première fois en championnat depuis le 4 janvier, l'ailier n'a pas su influencer le match et inverser le score de 2-3 pour le PSG face à Lyon. Il est sorti à la 81ème.

Stassin : Titulaire à la pointe de l'attaque stéphanoise, il n'a pas trouvé le chemin des filets d'Angers. Les deux équipes se sont pourtant quittées sur le un partage 3-3.

Meunier : Le latéral enchaine les matchs complets au fur et à mesure des semaines. Véritable pilier lillois, le latéral a pu savourer cette belle victoire face à Monaco 2-1. A noter que Mathias Fernandez-Pardo a refait une apparition après presque deux mois de blessures. L'attaquant est monté au jeu un quart d'heure.

Olaigbe : Le jeune ailier est rentré à l'heure de jeu dans la courte victoire du Stade Rennais face au Stade de Reims.

Liga Portugal

Debast : Muté au milieu de terrain, le défenseur de formation a joué 90 minutes. Le Sporting n'a cependant pas su prendre le dessus sur AVS, 2-2, et perd la tête du championnat.